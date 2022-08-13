В Минсельхозе России сообщили об улучшении ситуации с приобретением техники аграриями
- РИА Новости
«Темпы приобретения сельхозтехники в текущем году несколько сократились, но вместе с тем не стали критичными, не упали в разы, а сократились на проценты. Ситуация выправляется достаточно эффективно, и сегодня нет серьёзных проблем для приобретения», — приводит его слова РИА Новости.
Согласно данным, которые предоставил Некрасов, по состоянию на 1 июля текущего года в парке сельскохозяйственной техники находилось 429 806 тракторов, 124 458 зерноуборочных комбайнов и 15 375 кормоуборочных комбайнов.
Некрасов также обратил внимание на хорошее состояние и обновление парка.
«Несмотря на ограничения и сложности, техника молодеет, в целом более 50% зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов моложе десяти лет», — подчеркнул он.
Что касается тракторной техники, то она также помолодела — на 0,8%.
По словам Некрасова, основной мерой поддержки российских аграриев выступило льготное кредитование.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский дал прогноз по ситуации с зерном в России в этом году.