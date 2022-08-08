Зерновой союз: потери зерна в России в 2022 году могут достичь 15% от возможного сбора
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«Рассчитываю, что средний показатель по потерям зерна по сумме факторов (с учётом рефакции) будет в районе 15%», — приводит его слова Интерфакс.
Он отметил, что из-за дождей, которые идут в ряде основных зернопроизводящих регионов, рефакция в этом году может быть существенно выше средней многолетней, которая составляет 6%.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за границу, но внутренний рынок обеспечит полностью.
По его словам, возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.