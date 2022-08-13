Евкуров принял участие в церемонии открытия международного конкурса «Морской десант — 2022»
- РИА Новости
Помимо Евкурова, в церемонии открытия также приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, представители командования ВМФ России, а также команды-участницы и военнослужащие Балтийского флота.
Во время официальной части состоялись торжественное представление команд, подъём флага международных игр «АрМИ-2022», а также жеребьёвка участников конкурса.
В ходе выступления Евкуров поздравил всех причастных с началом конкурса. Генерал также выразил уверенность, что участники соревнований проявят собранность, выучку и волю к победе, а также покажут высокие результаты.
Отмечается, что в международном конкурсе примут участие военнослужащие из России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.
Первый этап состязаний начнётся 15 августа.
Ранее сообщалось, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий.