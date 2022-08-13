Евкуров принял участие в церемонии открытия международного конкурса «Морской десант — 2022»

В Калининградской области на полигоне Хмелёвка состоялась церемония открытия международного конкурса «Морской десант — 2022», в которой принял участие Герой России, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Помимо Евкурова, в церемонии открытия также приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, представители командования ВМФ России, а также команды-участницы и военнослужащие Балтийского флота.

Во время официальной части состоялись торжественное представление команд, подъём флага международных игр «АрМИ-2022», а также жеребьёвка участников конкурса.

В ходе выступления Евкуров поздравил всех причастных с началом конкурса. Генерал также выразил уверенность, что участники соревнований проявят собранность, выучку и волю к победе, а также покажут высокие результаты.

Отмечается, что в международном конкурсе примут участие военнослужащие из России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.

Первый этап состязаний начнётся 15 августа.

Ранее сообщалось, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий.