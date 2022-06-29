На форуме «Армия-2022» пройдёт более 320 научно-деловых мероприятий

Научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий, заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Мероприятия будут посвящены актуальным вопросам развития Вооружённых сил, ОПК России и международного военно-технического сотрудничества с учётом современных условий. Как отметил Осадчук, ключевыми событиями программы станут пленарное заседание с участием руководящего состава органов государственной власти, ведущих предприятий ОПК России и глав делегаций иностранных государств, конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», конгресс, посвящённый вопросам диверсификации ОПК России, Международный антифашистский конгресс и III Международный пожарно-спасательный конгресс, организуемый МЧС России. «Безусловно, участие в форуме специалистов иностранных государств способствует укреплению военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — сказал представитель Минобороны. Он отметил высокую ценность сложившихся деловых отношений с зарубежными партнёрами.