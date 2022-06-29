На форуме «Армия-2022» пройдёт более 320 научно-деловых мероприятий

Короткая ссылка
Научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий, заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.
На форуме «Армия-2022» пройдёт более 320 научно-деловых мероприятий

    Мероприятия будут посвящены актуальным вопросам развития Вооружённых сил, ОПК России и международного военно-технического сотрудничества с учётом современных условий.

    Как отметил Осадчук, ключевыми событиями программы станут пленарное заседание с участием руководящего состава органов государственной власти, ведущих предприятий ОПК России и глав делегаций иностранных государств, конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», конгресс, посвящённый вопросам диверсификации ОПК России, Международный антифашистский конгресс и III Международный пожарно-спасательный конгресс, организуемый МЧС России.

    «Безусловно, участие в форуме специалистов иностранных государств способствует укреплению военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами», — сказал представитель Минобороны.

    Он отметил высокую ценность сложившихся деловых отношений с зарубежными партнёрами.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить