В МЧС сообщили об обнаружении в горах Кабардино-Балкарии тела альпиниста

Спасатели добрались до туристической группы, которая запросила помощи в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Один из альпинистов найден мёртвым.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность погибшего пока установить не удалось.

Ранее стало известно, что группа туристов, состоящая из пяти человек, запросила помощи спасателей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

На место инцидента отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.