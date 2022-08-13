В МЧС сообщили об обнаружении в горах Кабардино-Балкарии тела альпиниста
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела», — говорится в сообщении.
Отмечается, что личность погибшего пока установить не удалось.
Ранее стало известно, что группа туристов, состоящая из пяти человек, запросила помощи спасателей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
На место инцидента отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.