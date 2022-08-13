В МЧС сообщили, что группа из пяти туристов запросила помощи в горах Кабардино-Балкарии
- РИА Новости
Об этом информировало ГУ МЧС по региону.
«Поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС на высоте 3 800 м зарегистрированная группа в количестве пяти человек попросила о помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, один человек получил травму.
На место инцидента отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В апреле сообщалось, что в результате падения туристов в верховьях горы Мунку-Сардык в Бурятии один человек погиб, другой получил травмы.