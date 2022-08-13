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В МЧС сообщили, что группа из пяти туристов запросила помощи в горах Кабардино-Балкарии

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Группа туристов, состоящая из пяти человек, запросила помощи спасателей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
В МЧС сообщили, что группа из пяти туристов запросила помощи в горах Кабардино-Балкарии
  • РИА Новости

Об этом информировало ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС на высоте 3 800 м зарегистрированная группа в количестве пяти человек попросила о помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, один человек получил травму.

На место инцидента отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В апреле сообщалось, что в результате падения туристов в верховьях горы Мунку-Сардык в Бурятии один человек погиб, другой получил травмы.

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