В МЧС сообщили, что группа из пяти туристов запросила помощи в горах Кабардино-Балкарии

Группа туристов, состоящая из пяти человек, запросила помощи спасателей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Об этом информировало ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС на высоте 3 800 м зарегистрированная группа в количестве пяти человек попросила о помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, один человек получил травму.

На место инцидента отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В апреле сообщалось, что в результате падения туристов в верховьях горы Мунку-Сардык в Бурятии один человек погиб, другой получил травмы.