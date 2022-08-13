ЧФ анонсировал спуск на воду модернизированной старейшей подлодки «Алроса»
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачёв.
«На завершающей ремонт на заводе подводной лодке «Алроса» идёт подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний», — рассказал он.
По словам Горбачёва, в данный момент идут работы по устранению выявленных в ходе предыдущих испытаний замечаний.
Также он подчеркнул, что работы осуществляются в соответствии с планом.
В мае сообщалось, что экипаж субмарины завершил швартовые испытания, однако точные сроки возвращения подлодки в боевой строй не назывались.
«Алроса» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Палтус», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. До 2013 года долгое время являлась единственной действующей подводной лодкой ЧФ.
В последние годы субмарина находилась на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, где она была разобрана, а затем собрана заново с заменой всех необходимых элементов.