ЧФ анонсировал спуск на воду модернизированной старейшей подлодки «Алроса»

Дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» после ремонта и модернизации готовится к выходу в Чёрное море для заводских ходовых испытаний.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачёв.

«На завершающей ремонт на заводе подводной лодке «Алроса» идёт подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний», — рассказал он.

По словам Горбачёва, в данный момент идут работы по устранению выявленных в ходе предыдущих испытаний замечаний.

Также он подчеркнул, что работы осуществляются в соответствии с планом.

В мае сообщалось, что экипаж субмарины завершил швартовые испытания, однако точные сроки возвращения подлодки в боевой строй не назывались.

«Алроса» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Палтус», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. До 2013 года долгое время являлась единственной действующей подводной лодкой ЧФ.

В последние годы субмарина находилась на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, где она была разобрана, а затем собрана заново с заменой всех необходимых элементов.