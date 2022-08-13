Росприроднадзор проверит предприятия Челябинской области после жалоб местных жителей
- РИА Новости
В своём Telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова написала, что после жалоб жителей на смог специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе. По её словам, анализ замеров с контрольных точек Челябинского электрометаллургического комбината проводится ежедневно.
«Ведомство уже обратилось в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей», — сообщила глава Росприроднадзора.
Ранее Светлана Радионова прокомментировала случаи гибели дельфинов в Чёрном море.