Росприроднадзор проверит предприятия Челябинской области после жалоб местных жителей

Росприроднадзор проведёт внеплановую проверку предприятий Челябинска после жалоб местных жителей на смог.

В своём Telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова написала, что после жалоб жителей на смог специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе. По её словам, анализ замеров с контрольных точек Челябинского электрометаллургического комбината проводится ежедневно.

«Ведомство уже обратилось в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей», — сообщила глава Росприроднадзора.

Ранее Светлана Радионова прокомментировала случаи гибели дельфинов в Чёрном море.