В Росприроднадзоре прокомментировали случаи гибели дельфинов в Чёрном море

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала случаи гибели дельфинов в Чёрном море.

В мае в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» сообщили, что на побережье Чёрного моря впервые за четыре года наблюдается высокая смертность дельфинов.

«Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений учёных о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — сказала она.

В феврале 2020 года старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Агафонов прокомментировал ситуацию с сокращением численности афалин в Чёрном море.