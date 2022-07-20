В Росприроднадзоре прокомментировали случаи гибели дельфинов в Чёрном море

Короткая ссылка
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала случаи гибели дельфинов в Чёрном море.

В мае в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» сообщили, что на побережье Чёрного моря впервые за четыре года наблюдается высокая смертность дельфинов.

«Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений учёных о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — сказала она.

В феврале 2020 года старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Агафонов прокомментировал ситуацию с сокращением численности афалин в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить