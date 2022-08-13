Ольга Бузова перестала выходить на связь в соцсетях после прогулки на вертолёте
- РИА Новости
«Алло, я больше недоступна... Я отправляюсь в поход в горы. Туда, куда ещё не ступала нога человека», — написала она в своих соцсетях.
Бузова также заявила, что будет «всё показывать» подписчикам.
С момента публикации поста прошло более суток.
После этого певица больше ничего не публиковала на своей странице.
Ранее экстренные службы сообщили, что один вертолёт Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края.
Позже начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер заявил, что вертолёты Robinson, с которыми была потеряна связь в Красноярском крае, благополучно сели на землю.