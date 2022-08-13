Ольга Бузова перестала выходить на связь в соцсетях после прогулки на вертолёте

Певица Ольга Бузова перестала выходить на связь в своих соцсетях после прогулки на вертолёте в Сочи.

«Алло, я больше недоступна... Я отправляюсь в поход в горы. Туда, куда ещё не ступала нога человека», — написала она в своих соцсетях.

Бузова также заявила, что будет «всё показывать» подписчикам.

С момента публикации поста прошло более суток.

После этого певица больше ничего не публиковала на своей странице.

Ранее экстренные службы сообщили, что один вертолёт Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края.

Позже начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер заявил, что вертолёты Robinson, с которыми была потеряна связь в Красноярском крае, благополучно сели на землю.