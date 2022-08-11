Ненадолго пропавшие в Красноярском крае вертолёты Robinson благополучно приземлились

Начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер заявил, что вертолёты Robinson, с которыми была потеряна связь в Красноярском крае, благополучно сели на землю.

Об этом сообщил ТАСС.

«Два Robinson 44, которые не вышли на связь, благополучно сидят на земле. Информацию о посадке они выдавали руководителю полётов, там пересменка произошла, и по смене не передали, что они сидят на земле, а дозваться мы их не могли. Сейчас дали команду [пилотам] на возврат», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Таймырском районе Красноярского края. Также отсутствовала связь со вторым частным вертолётом.

Позднее стало известно, что пилоты пропавших с радаров в Красноярском крае двух вертолётов вышли на связь.