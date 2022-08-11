РИА Новости: пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолёты вышли на связь
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«Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь», — сказал он.
По данным экстренных служб, на борту вертолётов находятся шесть человек — четверо рыбаков и два пилота.
«Предварительно, на вертолётах Robinson R44 летели две группы рыбаков», — заявил представитель экстренных служб.
По его словам, вылет обоих вертолётов санкционировала служба управления воздушного движения.
Ранее сообщалось, что второй частный вертолёт Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в Красноярском крае.