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РИА Новости: пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолёты вышли на связь

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Пилоты пропавших с радаров в Красноярском крае двух вертолётов вышли на связь Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
РИА Новости: пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолёты вышли на связь
  • Gettyimages.ru

«Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь», — сказал он. 

По данным экстренных служб, на борту вертолётов находятся шесть человек — четверо рыбаков и два пилота.

«Предварительно, на вертолётах Robinson R44 летели две группы рыбаков», — заявил представитель экстренных служб.

По его словам, вылет обоих вертолётов санкционировала служба управления воздушного движения.

Ранее сообщалось, что второй частный вертолёт Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в Красноярском крае.

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