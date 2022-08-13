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Минсельхоз: Россия собрала 78 млн тонн зерна

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В Минсельхозе заявили, что российские аграрии намолотили 78 млн т зерна, тем самым обеспечив продовольственную безопасность страны.
Минсельхоз: Россия собрала 78 млн тонн зерна
  • Gettyimages.ru

Об этом на чемпионате России по пахоте сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

Как сообщает РИА Новости, Некрасов обратил внимание на темпы уборки, несмотря на сложности с погодой и другие проблемы.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 млн т зерна», — сказал он.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский дал прогноз по ситуации с зерном в России в этом году.

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