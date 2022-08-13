Лётчик Попов поддержал идею замены второго пилота в самолётах на виртуального

Кандидат технических наук Владимир Попов, заслуженный военный лётчик России, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолётах на виртуального.

«Сегодня автопилоты распространены у нас в авиации везде и это не считается ноу-хау. А если мы возьмём, допустим, 50 лет назад, то это была действительно прорывная технология. Поэтому, я думаю, что, в принципе, это дело хорошее. То есть автоматизировать систему управления до такой степени, чтобы самолёт летал самостоятельно, учитывая множество параметров: и воздушного движения, и метеорологических условий, и возможности по загрузке и центровке и т. д. Это всё можно математикой описать и, соответственно, создать программное обеспечение. Это хорошее направление. Оно действительно каким-то образом будет облегчать жизнь и работоспособность пилота», — считает лётчик.

Он также отметил, что автоматизация процессов, особенно на начальном этапе, всегда требует очень много времени и возможностей по её контролю.

В заключение Попов добавил, что человек всё равно будет сохранять более обобщённую и достоверную степень адекватности, чем есть у машины.

Ранее стало известно, что Минпромторг рассчитывает, что к концу 2024 года будет разработан «виртуальный второй пилот» для того, чтобы самолёты в 2030-х годах могли перейти к одночленному экипажу.

Согласно документации, исполнителю предстоит разработать около десятка технологий, а также создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолётов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.