В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов до 100 тысяч рублей за шум от машин
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Дёмина.
По его словам, планируется создать рабочую группу для того, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут произойти.
Он отметил, что текущий штраф в размере 500 рублей никого не останавливает.
Также Дёмин заявил о необходимости снизить нормативный уровень шума для машин и мотоциклов до 68 дБ.
Депутат рассказал, что при первом нарушении за повышенный уровень шума предполагается штраф в размере до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении транспорт могут отправить на штрафстоянку на срок до трёх месяцев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 8 сентября внёс в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.