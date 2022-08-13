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В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов до 100 тысяч рублей за шум от машин

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Фракция «Новые люди» подготовит и внесёт в сентябре в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за шум от автомобилей и мотоциклов до 100 тыс. рублей.
В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов до 100 тысяч рублей за шум от машин
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Дёмина.

По его словам, планируется создать рабочую группу для того, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут произойти. 

Он отметил, что текущий штраф в размере 500 рублей никого не останавливает.

Также Дёмин заявил о необходимости снизить нормативный уровень шума для машин и мотоциклов до 68 дБ.

Депутат рассказал, что при первом нарушении за повышенный уровень шума предполагается штраф в размере до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении транспорт могут отправить на штрафстоянку на срок до трёх месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 8 сентября внёс в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.

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