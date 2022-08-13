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Эпидемиолог Пшеничная: вводить ограничения в России из-за коронавируса не требуется

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В России нет необходимости вводить на федеральном уровне ограничения из-за коронавируса. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она также добавила, что ситуация с коронавирусом не является критической.

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне», — передаёт слова эпидемиолога РИА Новости.

Она также напомнила о необходимости носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук и ревакцинироваться, если подошло время.

Пшеничная отметила, что суммарная недельная заболеваемость COVID-19 сейчас минимум в восемь — десять раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился за неделю с 8,6 до 7,4%.

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