В Севастополе увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад

Власти Севастополя увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Проект решения представила исполняющая обязанности директора Департамента образования и науки Лариса Сулима.

«Предоставление единовременной денежной выплаты победителю и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере 250 тыс. рублей», — сказала она.

Кроме того, на проведение конкурса «Молодые профессионалы» в 2022 году выделено 1,3 млн рублей.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.