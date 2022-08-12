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В Севастополе увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад

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Власти Севастополя увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад.
В Севастополе увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Проект решения представила исполняющая обязанности директора Департамента образования и науки Лариса Сулима.

«Предоставление единовременной денежной выплаты победителю и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере 250 тыс. рублей», — сказала она.

Кроме того, на проведение конкурса «Молодые профессионалы» в 2022 году выделено 1,3 млн рублей.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.

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