На базу Северного флота прибыл учебный корабль Балтфлота

На базу Северного флота в Североморске прибыл учебный корабль «Смольный» Балтфлота.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

На борту «Смольного» находятся 180 курсантов второго и четвёртого курсов Санкт-Петербургского военно-морского института и преподавательский состав.

Корабль совершит учебный поход по трассе Северного морского пути на восток, который завершится на Тихоокеанском флоте.

Ранее ФАН сообщало, что подлодка «Кронштадт», построенная по проекту 677 «Лада», вышла на завершающий этап заводских испытаний.