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В РСТ рассказали о популярных направлениях с кешбэком 20%

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о популярных направлениях с кешбэком 20%.
В РСТ рассказали о популярных направлениях с кешбэком 20%
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Открылись такие возможности по Байкалу, Карелии, Татарстану, больше стало путешествий, в Калининградскую область тоже. Лидеры — Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. В этом году круизы стартуют раньше в осеннем окне продаж. Окно продаж — с 25 августа по 10 сентября», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в речной круиз можно отправиться с 1 сентября.

Как отметил Горин, на старте продаж будут востребованы именно круизы.

«Гораздо выгоднее покупать в турпакете и получать скидку не только с отеля 20%, а покупать вместе с билетом. Размер скидки распространяется на весь пакет, включая авиа- или ж/д перевозку и размещение в гостинице», — добавил он.

Продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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