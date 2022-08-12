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Аналитик Мильчакова заявила о востребованности программы туристического кешбэка

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила о востребованности программы туристического кешбэка.
Аналитик Мильчакова заявила о востребованности программы туристического кешбэка
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Программа туристического кешбэка является хорошим способом не только поддержать российский внутренний туризм и гостиничный бизнес, которые в 2020—2021 годах серьёзно пострадали от пандемии коронавируса, но и обеспечить россиянам возможность отдохнуть в России», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, это также отличный шанс для развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры в регионах.

«Кроме того, преимущества от туристического кешбэка получают также быстроразвивающаяся Национальная система платёжных карт и российские авиакомпании», — добавила Мильчакова.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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