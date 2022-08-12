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Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область

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Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.
Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Отмечается, что, в частности, ему были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Также руководство предприятий доложило о вариантах модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии.

Вместе с этим главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники.

Кроме того, Шойгу провёл рабочие совещания с руководителями предприятий и профильных органов военного управления.

В июле Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации.

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