Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.

Отмечается, что, в частности, ему были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Также руководство предприятий доложило о вариантах модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии.

Вместе с этим главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники.

Кроме того, Шойгу провёл рабочие совещания с руководителями предприятий и профильных органов военного управления.

В июле Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации.