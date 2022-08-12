В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Звягинцева прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«С начала пандемии в Ставропольском крае коронавирусом переболели 230 тыс. человек. 23 тыс. из них — дети», — заявила Звягинцева на брифинге.

По её словам, в настоящее время отмечается рост числа зарегистрированных пациентов с коронавирусом.

«Вчера было выявлено 365 случаев», — сказала замминистра.

Как добавила Звягинцева, течение болезни происходит на данный момент без серьёзных осложнений. В стационаре находится 351 пациент.

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