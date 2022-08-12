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Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch

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Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch за неудаление запрещённой информации.
Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом говорится на сайте ведомства.

«12 августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона», — отметили в Роскомнадзоре.

Подчёркивается, что американской компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооружёнными силами России специальной военной операции.

«Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор принял решение о применении меры понуждения в отношении американской компании Twitch Interactive, Inc. в связи с неудалением противоправной информации.

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