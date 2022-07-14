Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении Twitch

Роскомнадзор принял решение о применении меры понуждения в отношении американской компании Twitch Interactive, Inc. в связи с неудалением противоправной информации.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Теперь поисковые системы будут информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

«Также в отношении стриминговой платформы Twitch Роскомнадзором был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России за неудаление запрещённой информации — фейков о проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

Принятые меры будут действовать до полного устранения интернет-компанией нарушений российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.