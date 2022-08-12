HR-эксперт Мурадян назвал контроль времени неэффективной мерой в отношении сотрудников

HR-эксперт Гарри Мурадян назвал контроль времени неэффективной мерой в отношении сотрудников.

«Контроль времени — это побочный эффект недоверия к своим сотрудникам», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это в корне неверная стратегия.

Как считает эксперт, регулярные совместные мероприятия повышают уровень доверия и вовлечённости сотрудников, но работают такие методы, только если в коллективе есть доверие и уважение.

Кроме того, Мурадян выразил мнение, что важно работать на результат, а не по чёткому графику.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.