Жильцов обрушившейся пятиэтажки в Омске разместят в гимназии и гостинице

Жильцов из обрушившегося дома в Омске разместят в гимназии №12 и гостинице «Иртыш», заявил первый зампред правительства Омской области Валерий Бойко.

По его словам, к настоящему моменту всех жителей дома эвакуировали. Специалисты регионального управления МЧС России проведут осмотр места происшествия и выяснят, могут ли люди находиться в этом доме, чтобы их пока не отселять.

«Тем, кто не сможет вернуться в квартиры, в обязательном порядке будут обеспечены пункты временного размещения. Это гостиница «Иртыш», манёвренный жилой фонд и гимназия №12», — цитирует Бойко РИА Новости.

Пока людей не подпускают к зданию из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Ранее в Омске произошло частичное обрушение стены жилого дома с первого по пятый этаж. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.

Предварительная причина — аварийное состояние здания. Площадь обрушения — около 200 кв. м.

Начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский сообщил об угрозе дальнейшего обрушения дома.