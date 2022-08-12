Жильцов обрушившейся пятиэтажки в Омске разместят в гимназии и гостинице
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
По его словам, к настоящему моменту всех жителей дома эвакуировали. Специалисты регионального управления МЧС России проведут осмотр места происшествия и выяснят, могут ли люди находиться в этом доме, чтобы их пока не отселять.
«Тем, кто не сможет вернуться в квартиры, в обязательном порядке будут обеспечены пункты временного размещения. Это гостиница «Иртыш», манёвренный жилой фонд и гимназия №12», — цитирует Бойко РИА Новости.
Пока людей не подпускают к зданию из-за угрозы дальнейшего обрушения.
Ранее в Омске произошло частичное обрушение стены жилого дома с первого по пятый этаж. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.
Предварительная причина — аварийное состояние здания. Площадь обрушения — около 200 кв. м.
Начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский сообщил об угрозе дальнейшего обрушения дома.