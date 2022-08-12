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Путин указом приравнял один день службы сотрудников ФСБ на границе с Украиной к двум

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день службы сотрудников ФСБ в рамках выполнения задач по охране границы страны с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
Путин указом приравнял один день службы сотрудников ФСБ на границе с Украиной к двум
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Засчитывать военнослужащим органов федеральной службы безопасности... один день выполнения задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за два дня», — говорится в тексте документа.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

Из документа следует, что за участие в вооружённом конфликте или военных действиях против интересов России предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

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