В Ростовской области пройдёт военно-технический форум «Армия-2022»

В Неклиновском районе Ростовской области на территории парка «Патриот» с 19 по 21 августа пройдёт военно-технический форум «Армия-2022».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на замгубернатора региона Вадима Артёмова.

Посетители форума смогут увидеть современные и исторические образцы вооружения, военной и спецтехники, снаряжения и амуниции. Всего будет представлено 60 единиц техники, а также 80 единиц стрелкового оружия.

Также в рамках форума пройдёт выставка образцов пожарно-спасательной техники, трансляция документальных фильмов, показательные выступления донских казаков и прочее.

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».