В Ростовской области пройдёт военно-технический форум «Армия-2022»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на замгубернатора региона Вадима Артёмова.
Посетители форума смогут увидеть современные и исторические образцы вооружения, военной и спецтехники, снаряжения и амуниции. Всего будет представлено 60 единиц техники, а также 80 единиц стрелкового оружия.
Также в рамках форума пройдёт выставка образцов пожарно-спасательной техники, трансляция документальных фильмов, показательные выступления донских казаков и прочее.
Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».