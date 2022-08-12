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Около 15% россиян не меняют сферу деятельности с течением времени

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Аналитики сервиса «Авито Работа» провели исследование и выяснили, что не более 15% россиян остаются работать в той же сфере, где получили первый трудовой опыт.
Около 15% россиян не меняют сферу деятельности с течением времени
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Как пишет «Газета.Ru», 47% из тех, кто остался в своей «начальной» отрасли, объяснили, что первая работа полностью соответствовала их специальности. Ещё треть сообщили, что им нравится то, чем они занимаются.

В то же время 57% опрошенных рассказали, что их нынешняя сфера деятельности кардинально отличается от первого трудового опыта.

Ранее, как передавала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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