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Редактор TourDom Даниленко: новый этап программы туристического кешбэка попадает на осенние каникулы

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Главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко предположил, что новым этапом программы туристического кэшбека жители России воспользуются для поездок в познавательные туры с детьми во время школьных каникул.
Редактор TourDom Даниленко: новый этап программы туристического кешбэка попадает на осенние каникулы
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с радио Sputnik Даниленко рассказал, что жители крупных городов Центральной России в рамках программы будут покупать экскурсионные поездки.

«Этот этап программы кешбэка попадает на осенние школьные каникулы, что является большим подспорьем для родителей школьников. Они смогут поехать в познавательный тур, например по Золотому кольцу России или в Санкт-Петербург. Насколько я знаю, многие туристы специально откладывали бронирование, чтобы дождаться этого кешбэка и покупать туры на школьные каникулы с возвратом средств», — объяснил он.

В рамках программы жители России, которые купят путешествие по стране с 25 августа, смогут рассчитывать на кешбэк в размере 20% от суммы потраченных средств, при этом сама поездка должна пройти между 1 октября и 25 декабря.

Ранее глава Ростуризма сообщил, что продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.

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