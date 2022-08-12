Медведев напомнил, что в ЕС тоже есть атомные станции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обстрел Запорожской АЭС.

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что это «100% брехня». По его словам, даже ООН не верит.

«Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — добавил он.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе заседания СБ ООН по вопросу обстрела Запорожской АЭС «никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал».

Он также выразил надежду на то, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС всё-таки состоится в самое ближайшее время.