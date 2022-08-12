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В Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка

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В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе первого телефона для ребёнка.
В Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

В беседе с kp.ru эксперты отметили, что в первую очередь необходимо определиться, для каких нужд будет использоваться телефон.

Перед покупкой необходимо оценить, относится ли ребёнок к вещам ответственно и часто ли что-то теряет.

Также важно объяснить ребёнку, что за определённые действия в интернете ему может грозить наказание.

Кроме того, специалисты порекомендовали родителям заключить с ребёнком соглашение и обговорить правила пользования телефоном в разных ситуациях. Например, он должен бережно обращаться с устройством и не загружать приложения без разрешения.

Выбирать стоит смартфон с ударопрочным корпусом и защитой от влаги и пыли. Также необходимо обратить внимание на ёмкость аккумулятора, а экран надо выбирать среднего размера.

Эксперты советуют выбирать аппараты популярных брендов, приобрести чехол, наклеить на экран защитное стекло и установить «родительский контроль».

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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