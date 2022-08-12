В Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка
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В беседе с kp.ru эксперты отметили, что в первую очередь необходимо определиться, для каких нужд будет использоваться телефон.
Перед покупкой необходимо оценить, относится ли ребёнок к вещам ответственно и часто ли что-то теряет.
Также важно объяснить ребёнку, что за определённые действия в интернете ему может грозить наказание.
Кроме того, специалисты порекомендовали родителям заключить с ребёнком соглашение и обговорить правила пользования телефоном в разных ситуациях. Например, он должен бережно обращаться с устройством и не загружать приложения без разрешения.
Выбирать стоит смартфон с ударопрочным корпусом и защитой от влаги и пыли. Также необходимо обратить внимание на ёмкость аккумулятора, а экран надо выбирать среднего размера.
Эксперты советуют выбирать аппараты популярных брендов, приобрести чехол, наклеить на экран защитное стекло и установить «родительский контроль».
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