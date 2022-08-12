Глава Ставрополья Владимиров поздравил лётчиков с Днём Военно-воздушных сил
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Об этом пишет «Своё ТВ».
«Желаю всем ставропольцам, кто носит погоны, навсегда связав свою жизнь с небом, счастья, здоровья, благополучия и новых успехов на службе России. Вами гордится родное Ставрополье», — отметил Владимиров.
Текст поздравления опубликован на официальном сайте губернатора.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.