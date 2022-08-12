Глава Ставрополья Владимиров поздравил лётчиков с Днём Военно-воздушных сил

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей с Днём Военно-воздушных сил, который отмечается в пятницу, 12 августа.

Об этом пишет «Своё ТВ».

«Желаю всем ставропольцам, кто носит погоны, навсегда связав свою жизнь с небом, счастья, здоровья, благополучия и новых успехов на службе России. Вами гордится родное Ставрополье», — отметил Владимиров.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте губернатора.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.