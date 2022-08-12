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Следствие попросило отправить скопинского маньяка Мохова под домашний арест

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Следствие попросило отправить под домашний арест скопинского маньяка Виктора Мохова, подозреваемого в том, что он помогал скрыть следы убийства.
Следствие попросило отправить скопинского маньяка Мохова под домашний арест
  • © Следственный комитет РФ

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

«(Ходатайство поступило) от следователя, домашний арест», — проинформировали в суде.

Отмечается, что ходатайство поступило 12 августа, по делу идёт заседание.

По данным СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе обнаружили убитым местного жителя. Подозреваемого в преступлении задержали, он дал признательные показания. По информации следствия, вечером 2 августа мужчина во время ссоры нанёс оппоненту удар локтем в область шеи, в результате чего тот скончался. Для того чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вместе со знакомым перенёс тело. 

Позже СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, в ходе которого тот показал место, куда отнесли тело.

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