Следствие попросило отправить скопинского маньяка Мохова под домашний арест

Следствие попросило отправить под домашний арест скопинского маньяка Виктора Мохова, подозреваемого в том, что он помогал скрыть следы убийства.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

«(Ходатайство поступило) от следователя, домашний арест», — проинформировали в суде.

Отмечается, что ходатайство поступило 12 августа, по делу идёт заседание.

По данным СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе обнаружили убитым местного жителя. Подозреваемого в преступлении задержали, он дал признательные показания. По информации следствия, вечером 2 августа мужчина во время ссоры нанёс оппоненту удар локтем в область шеи, в результате чего тот скончался. Для того чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вместе со знакомым перенёс тело.

Позже СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, в ходе которого тот показал место, куда отнесли тело.