Следствие попросило отправить скопинского маньяка Мохова под домашний арест
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.
«(Ходатайство поступило) от следователя, домашний арест», — проинформировали в суде.
Отмечается, что ходатайство поступило 12 августа, по делу идёт заседание.
По данным СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе обнаружили убитым местного жителя. Подозреваемого в преступлении задержали, он дал признательные показания. По информации следствия, вечером 2 августа мужчина во время ссоры нанёс оппоненту удар локтем в область шеи, в результате чего тот скончался. Для того чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вместе со знакомым перенёс тело.
Позже СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, в ходе которого тот показал место, куда отнесли тело.