В Госдуме рассказали об успешном использовании программы туристического кешбэка россиянами
- Gettyimages.ru
- © Klaus Vedfelt
По мнению депутата, программу туристического кешбэка россияне «хорошо изучили» и «очень успешно» ею пользуются.
«Наши объекты, размещённые по всей стране, участвуют в этой программе. Для туристического сообщества (старт осеннего этапа продажи туров с кешбэком. — RT) — тоже очень замечательно, особенно в низкий сезон. Но опять-таки у кого-то — низкий сезон, а у кого-то — высокий сезон, когда есть, например, горнолыжные трассы и курорты», — объяснил Черняк.
Ранее стало известно, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% стартует 25 августа.
Отмечается, что осенний этап коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря.