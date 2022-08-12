В Госдуме рассказали об успешном использовании программы туристического кешбэка россиянами

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% стартует 25 августа.

По мнению депутата, программу туристического кешбэка россияне «хорошо изучили» и «очень успешно» ею пользуются.

«Наши объекты, размещённые по всей стране, участвуют в этой программе. Для туристического сообщества (старт осеннего этапа продажи туров с кешбэком. — RT) — тоже очень замечательно, особенно в низкий сезон. Но опять-таки у кого-то — низкий сезон, а у кого-то — высокий сезон, когда есть, например, горнолыжные трассы и курорты», — объяснил Черняк.

Ранее стало известно, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% стартует 25 августа.

Отмечается, что осенний этап коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря.