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«Ъ»: основатель «Волга-Днепр» Исайкин решил выйти из состава акционеров компании

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Основатель и основной владелец группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин принял решение выйти из состава бенефициаров всех её российских и иностранных структур, а также передать управление менеджменту. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: основатель «Волга-Днепр» Исайкин решил выйти из состава акционеров компании
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Как заявили источники издания, Исайкин, в отношении которого Британия ввела санкции, решил «полностью разорвать связи» с «Волга-Днепр».

Отмечается, что представитель группы компаний «Волга-Днепр» подтвердил, что Исайкин решил выйти из состава акционеров компании, а также передать управление менеджменту.

Источники газеты считают, что такое решение откроет «пути спасения части флота за рубежом».

Ранее сообщалось, что под британские санкции подпал глава совета директоров группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.

РБК со ссылкой на источники писал, что «Волга-Днепр» планирует сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые выполняли полёты на самолётах Boeing, — более 200 сотрудников.

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