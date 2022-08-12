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Володин: ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС лежит на США и Украине

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС будет лежать на президенте США Джо Байдене и лидере Украины Владимире Зеленском.
Володин: ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС лежит на США и Украине
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Володин написал, что действия США и Украины несут опасность ядерной катастрофы.

«Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал Володин.

По его мнению, Европарламент должен в срочном порядке рассмотреть вопрос с обстрелами Запорожской АЭС, которые несут угрозу жизни европейских граждан.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдают украинским военным в Великобритании и США.

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