Володин: ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС лежит на США и Украине

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС будет лежать на президенте США Джо Байдене и лидере Украины Владимире Зеленском.

В своём Telegram-канале Володин написал, что действия США и Украины несут опасность ядерной катастрофы.

«Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал Володин.

По его мнению, Европарламент должен в срочном порядке рассмотреть вопрос с обстрелами Запорожской АЭС, которые несут угрозу жизни европейских граждан.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдают украинским военным в Великобритании и США.