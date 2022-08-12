Гинцбург рассказал о создании вакцины против трёх видов омикрон-штамма коронавируса

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании новой вакцины «Спутник V» против трёх новых видов омикрон-штамма коронавируса (BA.1, BA.2, BA.5).

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев», — заявил он в беседе с РБК.

По словам Гинцбурга, сила нейтрализации «омикрона» BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз.

Он сообщил, что уже привился новой разработкой, защищающей от омикрон-штамма.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о подтверждении шести случаев «дельтакрона» в России.

Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».