В Севастополе разработали новый туристический маршрут
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«В рамках маршрута ребята на автобусе посещают памятные места, такие как памятник 345-й дивизии, памятник 2-й гвардейской армии, памятник подвигу пяти моряков-черноморцев и другие места. Наши краеведы рассказывают об истории, дети возлагают цветы к памятникам, чтят память погибших минутой молчания», — заявила глава муниципалитета Елена Кравцова.
По её словам, в этом году утверждены проекты ремонта памятников муниципалитета и прилегающих к ним территорий.
Ранее сообщалось, что учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» будет создан в Республике Крым.