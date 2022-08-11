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В Севастополе разработали новый туристический маршрут

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Жители Верхнесадовского муниципального округа Севастополя создали туристический маршрут «Георгиевская и Бельбекская долина».
В Севастополе разработали новый туристический маршрут
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В рамках маршрута ребята на автобусе посещают памятные места, такие как памятник 345-й дивизии, памятник 2-й гвардейской армии, памятник подвигу пяти моряков-черноморцев и другие места. Наши краеведы рассказывают об истории, дети возлагают цветы к памятникам, чтят память погибших минутой молчания», — заявила глава муниципалитета Елена Кравцова.

По её словам, в этом году утверждены проекты ремонта памятников муниципалитета и прилегающих к ним территорий.

Ранее сообщалось, что учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» будет создан в Республике Крым.

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