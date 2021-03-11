В Крыму создадут Центр военно-патриотического воспитания молодёжи

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» будет создан в Республике Крым.

Как передаёт «Новый Севастополь», по этому поводу командование армейского корпуса Черноморского флота провело рабочую встречу с представителями властей региона и администрацией Симферополя.

«В ходе совещания были рассмотрены предложения по реализации данного проекта на базе одного из оздоровительных учреждений на территории Республики Крым», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на открытии первого центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Подмосковье присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.