В Крыму создадут Центр военно-патриотического воспитания молодёжи

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Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» будет создан в Республике Крым.
В Крыму создадут Центр военно-патриотического воспитания молодёжи
  • Pixabay

Как передаёт «Новый Севастополь», по этому поводу командование армейского корпуса Черноморского флота провело рабочую встречу с представителями властей региона и администрацией Симферополя.

«В ходе совещания были рассмотрены предложения по реализации данного проекта на базе одного из оздоровительных учреждений на территории Республики Крым», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на открытии первого центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Подмосковье присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

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