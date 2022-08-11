Пранкер Лексус: мэр Мадрида больше всего удивил в плане своего сумасшествия

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил в беседе с RT, что мэр Мадрида больше всего удивил пранкеров в плане своего сумасшествия и стремления понравиться украинским властям.

По его словам, все европейские чиновники пытаются соответствовать тенденции, которая «заключается в том, что чем больше ты сделаешь вреда российским гражданам, тем больше тебя будут хвалить в национальном правительстве».

«Что касается наших звонков, то, наверное, мэр Мадрида нас больше всего в какой-то степени удивил в плане своего такого сумасшествия и такой вот тенденции соответствовать общему тренду — понравиться украинским властям, чтобы его там на Украине заметили и оценили», — сказал он.

При этом Лексус заявил, что мэры некоторых европейских городов оставили на пранкерах «плюс-минус положительное впечатление» из-за своей сдержанной позиции.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились мэром Киева Виталием Кличко, заявил о готовности отправить находящихся в Испании украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях. Отвечая на предложение об изъятии испанской недвижимости у граждан России, мэр Мадрида заявил, что необходимо «наказать русских».

До этого мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил пранкерам Лексусу и Вовану, что «режиму» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осталось недолго.