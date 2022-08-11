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Шестуну добавили шесть месяцев к 15-летнему сроку за угрозы судье

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Домодедовский городской суд Московской области добавил к 15-летнему сроку бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна ещё полгода по делу об угрозах судье.
Шестуну добавили шесть месяцев к 15-летнему сроку за угрозы судье
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию Шестун.

По её словам, в совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил Шестуну наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и шесть месяцев.

Она заявила о намерении обжаловать это решение.

По данным агентства, во время прений сторон гособвинитель просил добавить экс-главе Серпуховского района дополнительно семь месяцев колонии. 

В декабре 2020 года суд приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

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