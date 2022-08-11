Шестуну добавили шесть месяцев к 15-летнему сроку за угрозы судье

Домодедовский городской суд Московской области добавил к 15-летнему сроку бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна ещё полгода по делу об угрозах судье.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию Шестун.

По её словам, в совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил Шестуну наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и шесть месяцев.

Она заявила о намерении обжаловать это решение.

По данным агентства, во время прений сторон гособвинитель просил добавить экс-главе Серпуховского района дополнительно семь месяцев колонии.

В декабре 2020 года суд приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.