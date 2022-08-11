Шестуну добавили шесть месяцев к 15-летнему сроку за угрозы судье
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию Шестун.
По её словам, в совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил Шестуну наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и шесть месяцев.
Она заявила о намерении обжаловать это решение.
По данным агентства, во время прений сторон гособвинитель просил добавить экс-главе Серпуховского района дополнительно семь месяцев колонии.
В декабре 2020 года суд приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.