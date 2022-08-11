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Рекрутер Столярова посоветовала делать резюме лаконичным

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IT-рекрутер сервиса hh.ru Арина Столярова дала советы по составлению резюме.
Рекрутер Столярова посоветовала делать резюме лаконичным
  • АГН «Москва»

В беседе с Life.ru она заявила, что резюме должно быть лаконичным. Желательно описать каждую должность в пяти — шести пунктах, начиная с ключевых задач.

После описания опыта работы рекомендуется указать одно — два достижения.

В блоке «О себе» можно рассказать об ожиданиях от будущего места работы, кратко поделиться хобби и увлечениями, но не стоит раскрывать какие-либо личные моменты.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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