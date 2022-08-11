Чаще всего жители России заказывают онлайн плиты и туфли

Согласно исследованиям аналитической службы «АТОЛ Онлайн», в первом полугодии 2022 года жители России чаще всего заказывали в интернет-магазинах бытовую технику, мебель, одежду, обувь и продукты питания.

Как пишут «Известия», в категории «Бытовая техника и электроника» наибольшим спросом пользовались плиты и мультиварки, блендеры и пылесосы. Самой дорогой покупкой здесь стал заказ из 22 сплит-систем общей стоимостью 2,1 млн рублей.

В категории «Одежда, обувь и аксессуары» наиболее популярными товарами были женские туфли, одежда и украшения, а в категории «Продукты» — бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле.