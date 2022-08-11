военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Чаще всего жители России заказывают онлайн плиты и туфли

Короткая ссылка
Согласно исследованиям аналитической службы «АТОЛ Онлайн», в первом полугодии 2022 года жители России чаще всего заказывали в интернет-магазинах бытовую технику, мебель, одежду, обувь и продукты питания.
Чаще всего жители России заказывают онлайн плиты и туфли
  • Gettyimages.ru

Как пишут «Известия», в категории «Бытовая техника и электроника» наибольшим спросом пользовались плиты и мультиварки, блендеры и пылесосы. Самой дорогой покупкой здесь стал заказ из 22 сплит-систем общей стоимостью 2,1 млн рублей.

В категории «Одежда, обувь и аксессуары» наиболее популярными товарами были женские туфли, одежда и украшения, а в категории «Продукты» — бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб. 

Ранее, по сообщениям URA.RU, в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить