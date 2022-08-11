В Рубежном открыли второй центр гуманитарной помощи

В городе Рубежном депутат Госдумы Сергей Алтухов вместе с руководителем группы межпарламентского взаимодействия с ДНР и ЛНР Виктором Водолацким и председателем Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко открыли второй центр гумпомощи.

Как сообщает сайт «Кубань 24», в новый центр из Краснодарского края уже доставили около 40 т гуманитарных грузов.

В гумцентрах Рубежного раздают продукты, средства личной гигиены, бытовую химию, автономные электроприборы и бутилированную воду. В новом центре можно получить стройматериалы для восстановления жилья.

«Мы собирали груз под конкретные запросы жителей Рубежного. При участии кубанских предприятий постарались все позиции закрыть. После встречи с коллективом городской больницы также сформировали список необходимых медикаментов. Мы взяли шефство над Рубежным, так что работа эта будет продолжена», — рассказал Алтухов.

Кроме того, в Рубежном открыли пункты горячего питания, где ежедневно готовят еду на 700 человек.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Иркутская область передала жителям Луганской Народной Республики спецтехнику.