В Подмосковье открыли запись в ветклиники через «Госуслуги»

В Московской области теперь можно записаться на приём в государственную ветклинику через региональный портал «Госуслуг».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как заявила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, онлайн-запись к ветврачу экономит время и позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать любимца на приём.

«На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны три ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные госветклиники — всего их 17», — рассказала Куртяник.

В пилотном проекте участвуют учреждения в округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский.

Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала 2022 года в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.