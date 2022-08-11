В Подмосковье открыли запись в ветклиники через «Госуслуги»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как заявила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, онлайн-запись к ветврачу экономит время и позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать любимца на приём.
«На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны три ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные госветклиники — всего их 17», — рассказала Куртяник.
В пилотном проекте участвуют учреждения в округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский.
Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала 2022 года в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.