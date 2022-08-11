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На Ставрополье 13 августа отпразднуют День физкультурника

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В Ставрополе 13 августа в рамках празднования Дня физкультурника пройдёт комплекс спортивных мероприятий.
На Ставрополье 13 августа отпразднуют День физкультурника
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Спортивные состязания для местных жителей пройдут на Комсомольском пруду, Владимирской площади, в парке Победы. Церемония открытия состоится на площади имени Святого князя Владимира в 09:00.

В рамках праздника будут организованы турниры по дзюдо, боксу, спортивной борьбе, борьбе на поясах, киберспорту и соревнования по перетягиванию каната, силовому экстриму и гиревому спорту.

Также пройдут показательные выступления, мастер-класс по историческому фехтованию. Гости праздника смогут станцевать на хип-хоп-фестивале и сыграть в пляжный футбол с десятками спортсменов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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