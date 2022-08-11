военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Известия»: МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей

Короткая ссылка
Минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Как пишут «Известия», такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму.
«Известия»: МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Отмечается, что проект подготовила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию, негативно влияющего на рост экономики, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения.

С 1 июня 2022 года МРОТ увеличился на 10% — до 15,3 тыс. рублей.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить