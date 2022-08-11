«Известия»: МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Как пишут «Известия», такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму.

Отмечается, что проект подготовила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию, негативно влияющего на рост экономики, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения.

С 1 июня 2022 года МРОТ увеличился на 10% — до 15,3 тыс. рублей.

Подробнее — в материале RT.