«Известия»: МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей
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Отмечается, что проект подготовила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию, негативно влияющего на рост экономики, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения.
С 1 июня 2022 года МРОТ увеличился на 10% — до 15,3 тыс. рублей.
Подробнее — в материале RT.