Юрист оценила предложение ужесточить наказание за прилюдные действия сексуального характера

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах.

По мнению юриста, такие меры могут быть несколько преувеличенными.

«У нас есть административное правонарушение. Раздевание в общественном месте — это мелкое хулиганство, если будет раздевание перед детьми, то там включается Уголовный кодекс. Уже и так всё прописано законодательно», — поделилась Ярмуш.

Ранее депутат Милонов призвал ужесточить наказание за действия сексуального характера на публике.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в российских регионах фиксируются «вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан».