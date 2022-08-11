Юрист оценила предложение ужесточить наказание за прилюдные действия сексуального характера
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По мнению юриста, такие меры могут быть несколько преувеличенными.
«У нас есть административное правонарушение. Раздевание в общественном месте — это мелкое хулиганство, если будет раздевание перед детьми, то там включается Уголовный кодекс. Уже и так всё прописано законодательно», — поделилась Ярмуш.
Ранее депутат Милонов призвал ужесточить наказание за действия сексуального характера на публике.
Как пояснил парламентарий, в последнее время в российских регионах фиксируются «вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан».