Психолог Девятка напомнила о важности мотивировать ребёнка при подготовке к учебному году

Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, как подготовить школьника к новому учебному году

В беседе с «Москвой 24» психолог объяснила, что в этом вопросе важно найти для ребёнка правильную мотивацию и направить его в нужную сторону с помощью бесед и полезных советов. При этом она порекомендовала родителям не давать детям деньги за хорошие оценки.

В начале нового учебного года важно ввести ребёнка в обучающий процесс без жертв, правильно поставить цели и распределить нагрузку.

«Проговаривая с ребёнком вопросы мотивации, терпеливо объясняя важность обучения, вы инвестируете время и силы в формирование его личности», — отметила Девятка.

По словам врача, необходимо обращать внимание и на общение ребёнка со сверстниками, помочь ему научиться выстраивать отношения в социуме.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.